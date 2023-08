Professor demitido por assédio confessa ter oferecido aumentar nota de aluna em troca de favores sexuais

Relatório final de universidade aponta que o professor enviou mensagens tantos escritas quanto áudios e vídeos para uma estudante do curso de economia

Reprodução/Facebook/Universidade Estadual de Ponta Grossa Professor Luciano Ribeiro Bueno foi demitido da Universidade Estadual de Ponta Grossa



O professor Luciano Ribeiro Bueno confessou ter oferecido aumentar a nota de uma aluna em troca de favores sexuais. O educador foi demitido da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, por assédio sexual. As informações são da Procuradoria Jurídica da instituição. O relatório final do Processo Administrativo Disciplinar da universidade aponta que o professor enviou mensagens tantos escritas quanto áudios e vídeos para uma estudante do curso de economia. O crime teria ocorrido em 21 de julho. Em uma conversa no WhatsApp, Luciano falou para a aluna que ela tinha tirado nota baixa em um trabalho. Na sequência, ele diz que a estudante pode refazê-lo. No mesmo dia, à noite, o professor chama a aluna para ter relações sexuais. A defesa de Luciano informou que não houve provas que o educador agiu “no sentido de se valer de seu cargo para ofender a aluna em questão”. As advogadas ainda disseram que o caso aconteceu em um momento em que o professor passava por problemas psicológicos, que levaram ele a “interpretar equivocadamente as mensagens trocadas com sua aluna fora do ambiente de sala de aula”.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.