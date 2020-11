Professor é assaltado durante aula online em SP e alunos assistem ao vivo

Alunos acionaram a polícia, que mobilizou viaturas e até o helicóptero Águia para cercar a região

Reprodução/Rádio Jovem Pan Com os suspeitos foram apreendidos dois celulares, dois relógios, um óculos e cerca de R$ 500 que teria sido roubado da casa



Um professor de faculdade teve a casa invadida e foi assaltado no meio de uma aula online na quarta-feira (4) no bairro da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Toda cena do assalto foi transmitida pela câmera do notebook, que continuou ligada. Mario Candido Santos aparece dando aula quando, de repente, um homem de boné entra, dá um mata leão e tampa a boca dele. Os seis criminosos que participaram da ação também fizeram de refém a filha dele, grávida de 8 meses.

Os próprios alunos logo acionaram a polícia, que mobilizou viaturas e até o helicóptero Águia para cercar a região. Todos os criminosos acabaram presos — três deles são menores de idade. Com os suspeitos foram apreendidos dois celulares, dois relógios, um óculos e cerca de R$ 500 que teria sido roubado da casa. O professor Mario Candido Santos e filha não se feriram.

*Com informações do repórter Leonardo Martins