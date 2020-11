Atriz Carolinie Figueiredo diz que perdeu a virgindade sendo vítima de um estupro

Artista usou as redes sociais para fazer um desabafo e falar sobre a importância das mulheres se posicionarem e terem voz diante de situações de violência ou abuso

Reprodução/Instagram/carolinie_figueiredo Carolinie Figueiredo revelou que sofreu abuso aos 15 anos



A atriz Carolinie Figueiredo, que ficou conhecida ao participar da novela teen ‘Malhação’, em 2013, usou as redes sociais para responder algumas perguntas de seguidores e acabou fazendo um desabafo sobre a sua primeira vez. “Há um ano compreendi que a maneira que perdi minha virgindade foi um estupro. Foram 15 anos elaborando essa história”, começou escrevendo no Instagram. “Estamos completamente distantes das fronteiras seguras dos nossos corpos. Precisamos nos fortalecer para que tenhamos estrutura psíquica e emocional para dar conta das nossas histórias”, acrescentou a artista de 31 anos. Mãe de duas crianças, Bruna e Theo, Carolinie também é terapeuta e educadora parental e, através de cursos e posts nas redes sociais, ela busca ajudar outras mulheres a lidarem com as suas emoções e pressões sociais.

Carolinie falou também no Instagram sobre a importância de se posicionar e dar voz às mulheres. “O patriarcado nos adoece, machuca e violenta nossos corpos. Os homens, vetores diretos dessa opressão, não têm ideia de como esses assuntos de violência machucam nossos corpos físicos, emocionais e mentais. Mulheres: vamos precisar endurecer nossos discursos e criar uma barreira para proteção dos nossos corpos, dos nossos direitos. Chega de tanta violência e negligência com o nosso sentir”, escreveu.