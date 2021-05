Professoras executadas em SP teriam sido confundidas com dono de posto de gasolina

Carro das vítimas foi atingido com 16 tiros de fuzil 556 após ter sido fechado pelo veículo dos bandidos em Guaianases

Reprodução/Jovem Pan O crime aconteceu na manhã de segunda-feira, 24, no bairro José Bonifácio, na zona leste de São Paulo



A Polícia Civil de São Paulo está à procura dos criminosos responsáveis pela morte de duas mulheres em Guaianases, na zona leste. O carro das vítimas foi atingido por pelo menos 16 tiros de fuzil 556 após ter sido fechado pelo veículo dos bandidos, um Volvo. Os criminosos teriam confundido o automóvel onde elas estavam, um Hyundai Tucson, com o de um empresário que é dono de um posto de gasolina. O intuito dos criminosos era de assaltá-lo. De acordo com a polícia, três carros podem ter participado do crime. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas por investigadores, que esperam em breve ter a identificação dos criminosos.

O crime aconteceu na manhã de segunda-feira, 24, no bairro José Bonifácio, na zona leste de São Paulo, a cerca de 10 quilômetros da creche onde as mulheres trabalhavam. A diretora Jéssica Frazão, de 31 anos, e a professora Marli Gomes, de 42 anos, foram atingidas por vários tiros. Uma cozinheira que também estava no veículo nada sofreu. Segundo o depoimento da sobrevivente aos policiais, três homens armados com fuzis participaram da ação. No momento dos disparos, ela teria abaixado para não ser atingida. Em nota, a escola infantil onde as vítimas trabalhavam informou que não haverá aula nesta terça-feira por conta do ocorrido.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida