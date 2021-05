Perícia indica que morte de MC Kevin foi um acidente; saiba detalhes

Laudo da Polícia Civil do Rio indica que o funkeiro caiu de uma altura de 15 metros ao tentar pular para o apartamento debaixo para não ser flagrado com Bianca Domingues por Deolane Bezerra

Reprodução/Instagram/mckevin/24.05.2021 MC Kevin caiu por acidente indica o laudo da perícia da Polícia do Rio



O laudo da perícia feita pela Polícia Civil do Janeiro foi divulgado no último domingo, 23, e indica que o cantor MC Kevin morreu após sofrer um acidente, batendo com os mais de 10 depoimentos que foram colhidos na última semana. Segundo a perícia, não há registros de violência física ou lesão corporal no local do acidente. Para a polícia, o funkeiro estava tentando fugir de um possível flagrante da esposa, a advogada Deolane Bezerra, já que estava no quarto tendo relações sexuais com Bianca Domingues e o amigo MC VK. Ao tentar pular para a varanda do apartamento debaixo, Kevin se desequilibrou, caiu de uma altura de 15 metros e, nisso, bateu na marquise do bar da piscina, escorregou e bateu no corrimão na piscina. Com a queda do 5º andar, o artista teve múltiplas fraturas e traumatismo craniano, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu aos 23 anos. De acordo com os investigadores, no quarto onde estavam Kevin, VK e Bianca havia muitas drogas e bebidas alcoólicas.

“Temos que destacar que todos os depoimentos relatam um consumo excessivo de álcool e substâncias entorpecentes, drogas ilícitas. Profundamente assustado, preocupado em ser surpreendido durante uma infidelidade conjugal pela sua companheira, ele se apavorou e tentou passar para o andar inferior quando escorregou, caiu e, infelizmente, morreu”, afirmou Antenor Júnior, diretor da Polícia Civil no Rio de Janeiro, em entrevista ao “Fantástico”, da Globo. A versão apresentada pela polícia vai contra ao que os pais de Kevin e Deolane acreditam. Agnaldo Bueno, pai do cantor, acredita que o filho caiu em uma “emboscada”. Valquíria Nascimento, mãe do artista, disse que busca respostas e não quer contato com VK. Já Deolane fez o seguinte post nas redes sociais após o laudo ser divulgado: “De uma coisa tenho certeza, a justiça de Deus não falha e nunca falhará”. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record TV, Bianca afirmou que houve uma brincadeira de mal gosto para assustar Kevin, mas VK negou que isso tenha acontecido. O que ainda não está claro é se Jhonatas Cruz, outro amigo do funkeiro, estava ou não no quarto no momento do acidente.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga