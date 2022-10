Programa ‘Caixa Pra Elas’ inicia atendimentos em São Paulo

Inauguração contou com a presença da presidente do banco, Daniella Marques, e de ministros do Governo Federal

Clauber Cleber Caetano/PR Daniella Marques Consentino é presidente da Caixa Econômica Federal



Nesta terça-feira, 18, foi inaugurado em São Paulo o programa “Caixa Pra Elas”. Em parceria com o Sebrae, mulheres empreendedoras podem contar com ações que envolvem capacitação e orientação para o desenvolvimento do próprio negócio. O evento foi mediado pelo apresentador Ratinho e contou com a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, e com ministros do Governo Federal. A presidente do banco destacou a importância do projeto para a autonomia das mulheres: “São 17 milhões de beneficiárias mulheres que a gente quer dar assistência, sim, mas a gente quer gerar oportunidade para que ela se capacitem e abram seu negócio. É uma oportunidade para quem tem vontade de crescer e decolar. Temos lá, desde capacitação gratuita, até crédito para quem já informal ou autônoma e quer ter fôlego para comprar mercadoria ou investir. É um convite à formalização”. O ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, disse que os esforços são concentrados no combate à pobreza.

“Essa proteção social com relação à violência contra a mulher e contra as crianças. Estamos com o Sebrae também, fomentando o empreendedorismo. Vejam que é uma visão sistêmica para a gente conseguir superar a pobreza, principalmente em um momento de recuperação social pós-pandemia”, detalhou o ministro. O tema principal do evento era o empreendedorismo, mas a violência contra a mulher também teve destaque. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto, declarou que a independência financeira é um tema importante para que mulheres consigam se desvencilhar de relacionamentos abusivos em que elas não conseguem sair por dependerem financeiramente do abusador. Ao longo das próximas semanas, estandes do “Caixa Pra Elas” estarão em várias cidades do país. As mulheres podem comparecer a estes espaços para obter mais informações a respeito de quais benefícios estão disponíveis. Todas as orientações também podem ser acessadas on-line, por meio do site e aplicativos do Sebrae e da Caixa.