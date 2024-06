Programa ‘Domingão Tarifa Zero’ aumenta visitação nos parques de São Paulo

Transporte gratuito aos domingos completou seis meses nesta segunda-feira, com mais de 78 milhões de passageiros transportados desde a inauguração

Estas são do Paulo Gil / Reserva Parques Prefeitura de São Paulo avalia que o programa tem sido um elemento crucial para esse aumento no fluxo de visitantes aos parques



O transporte de ônibus gratuito aos domingos completou seis meses em São Paulo. O resultado é positivo e os dados mostram o aumento da visitação nos parques da cidade. Essa política visa promover a mobilidade urbana e incentivar a população a desfrutar das áreas verdes espalhadas pela metrópole. Dados divulgados pela Prefeitura de São Paulo e pela Secretaria de Meio Ambiente ilustram o sucesso dessa iniciativa. O Parque do Carmo, localizado na zona leste da cidade, registrou um aumento surpreendente de 177% no número de visitantes aos domingos, atraindo mais de 1,4 milhão de pessoas. Esse crescimento expressivo também foi observado em outros parques, como o Tiquatira e o São Domingos, que registraram aumentos de 99% e 92% no fluxo de visitantes, respectivamente. Esses números evidenciam o desejo da população de explorar as áreas verdes da cidade, agora facilitado pela isenção das tarifas de transporte. A Prefeitura de São Paulo avalia que o programa tem sido um elemento crucial para esse aumento no fluxo de visitantes aos parques. Com mais de 78 milhões de passageiros transportados gratuitamente nos últimos seis meses, o programa não apenas promoveu a mobilidade urbana, mas também contribuiu significativamente para o aumento de 11% no total de visitantes dos parques municipais, comparado ao período anterior à implementação da tarifa zero.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso