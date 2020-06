Porta-voz da PM de SP afirma que programa Retreinar vai ‘aprimorar serviço da polícia’

“PM não compactua com erro, é compromissada com o acerto”, garantiu o major

Nesta semana, o governador João Doria anunciou o programa Retreinar, que tem como objetivo reduzir casos de violência policial no estado de São Paulo, que tem registrado abusos nas últimas semanas. O anúncio dividiu opiniões entre a corporação, mas, de acordo com o major Rodrigo Fernandes Cabral, porta-voz da Polícia Militar de SP, o curso vai “aprimorar o serviço prestado”, já que “PM não compactua com erro, é compromissada com o acerto.”

Em entrevista ao Jornal da Manhã desta quarta-feira (24), o major explicou que a violência registrada por alguns oficiais, em especial em caso de abordagem a rapaz que havia se rendido, é, na verdade, um “caso isolado”. Mesmo assim, a PM se mexeu para aplicar o Retreinar.

“Obviamente por conta dos pontos recentes esse tipo de ação isolada. A grande maioria dos atos é legítima, PM prendeu muita gente neste ano, esse programa vem para aprimorar a prestação de serviços à sociedade. Já temos preleções, cursos de especialização, formação, realmente esse curso é um que vem completar e aprimorar esse serviço”, disse.

Cabral listou alguns dos principais pontos do treinamento: “Vai ser um treinamento padronizado, todo PM em todas as 645 cidades, vão passar, terão tópicos como polícia comunitária, direitos humanos, abordagem policial, polícia judiciária, gestão de ocorrência, comunicação social, uso de tecnologias, equipamentos menos letais, entre outros.”

“Novo treinamento será feito a partir de 1 julho e vai durar um mês, mais uma ferramenta para aprimorar nosso serviço”, completou.