Programa Voa Brasil deve ser lançado neste mês com passagens a R$ 200

O Programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas a R$ 200 à população, está em fase de conclusão do sistema que irá conectar as empresas aos clientes, segundo informou o Ministério dos Portos e Aeroportos. Com previsão de lançamento no final deste mês, a medida tem adesão das grandes companhias aéreas do país. O ministro Márcio França adiantou que o aplicativo deve ter um campo para informar o CPF, confirmar que não voou nos últimos 18 meses e depois inserir qual será o trecho da viagem. Em seguida, o aplicativo deve mostrar todas as opções de passagens, sendo sempre no valor de R$ 200. De acordo com o ministro, as companhias aéreas Gol, Azul e Latam já mostraram interesse em aderir ao programa. No momento, medidas de integração dos sistemas e acesso às bases de dados estratégicas estão em curso para concluir a estruturação de uma fase piloto do programa. A estimativa do ministério é de que 1,5 milhão de passagens sejam oferecidas por mês.

Em um primeiro momento, os tickets serão destinados apenas a aposentados e pensionistas que não voaram nos últimos 12 meses, e cada um dos beneficiários vai poder comprar quatro trechos por vez. A iniciativa não depende de subsídios do governo, sendo realizada em um formato para que as empresas possam oferecer estas passagens em períodos de pouco movimento e aviões esvaziados, como os meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.