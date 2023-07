Programa ‘Voa Brasil’ vai disponibilizar 1,5 milhão de passagens a R$ 200 por mês, diz ministro

Previsão é de que a iniciativa comece a partir de agosto

Divulgação/Sérgio Francês Ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que o "Voa Brasil" vai oferecer 1,5 milhão de passagens aéreas a R$ 200 por mês



O programa do governo federal “Voa Brasil” vai oferecer 1,5 milhão de passagens aéreas a R$ 200 por mês. A informação foi anunciada, nesta semana, pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. A previsão é de que o programa comece a partir de agosto. “Esse programa tem capacidade, nós estamos falando de 1,5 milhão de passagens ao mês, que poderíamos chegar. São trechos. Mas nós vamos chegar gradualmente. Precisamos preparar os aeroportos para isso”, comentou França durante palestra na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O ministro também confirmou a participação das empresas Latam, Gol e Azul na iniciativa. De acordo com Márcio França, a expectativa é que o Brasil ganhe novos voos, principalmente para locais que não contam com muita procura. “Na nossa visão, é bem possível que a gente tenha uma grande procura de passagens. Isso vai permitir que os voos saiam lotados. Isso vai fazer com que a gente tenha mais voos e ai você vai preencher os aeroportos regionais que eu citei a pouco. Você vai poder ter voos em lugares onde, naturalmente, você tem demanda, mas não tem gente hoje voando”, explicou o ministro. O programa vai limitar a quatro passagens por pessoa, por ano, sendo cada bilhete referente a um trecho. Em um primeiro momento, a iniciativa vai beneficiar aposentados e pensionistas que não viajaram de avião nos últimos 12 meses. O programa vai oferecer passagens mais baratas durante o período de maior “ociosidade” nos aviões, sendo de março a maio e de agosto a novembro.