Projeto que cria a Lei das Fake News pode ser votado nesta terça no Senado

As punições às plataformas que não cumprirem podem ir desde advertência ou multa até suspensão ou proibição de operar no país



O projeto que cria a chamada Lei das Fake News pode avançar nesta semana no Congresso Nacional. Ele prevê que plataformas digitais, como o Facebook e o Twitter, podem ser punidas se não cumprirem obrigações como publicar relatórios, fazer uma rotulação de robôs ou, em caso de notícia falsa, apontar a correção feita por um verificador de fatos independente.

De acordo com o projeto, de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, nenhum conteúdo deve ser retirado das redes. Se for detectada uma informação falsa, o site publica a correção, o usuário é notificado e pode recorrer.

As punições às plataformas que não cumprirem podem ir desde advertência ou multa até suspensão ou proibição de operar no país.A proposta está na pauta da terça-feira (2) do Senado. Para o senador Weverton Rocha (PDT), ela deve avançar.

Mesmo pautado, o projeto está longe de ser unanimidade no Congresso e é criticado principalmente por bolsonaristas, que afirmam que ele fere a liberdade de expressão. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, defende que o texto não seja votado nesta semana.

Mesmo não tendo chegado à Câmara, a proposta é vista com bons olhos pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia.

Os parlamentares aguardam a volta aos trabalhos de forma presencial para retomar a CPMI das fake news, que assim como as outras comissões do Congresso, está suspensa por causa da Covid-19. Também alvo de grande polêmica, o colegiado pode mirar pessoas que foram alvo da operação de busca e apreensão da Polícia Federal no âmbito do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

*Com informações do repórter Levy Guimarães