Protesto pró-Palestina interrompe Vuelta a España em Madri

Manifestação tinha como objetivo principal pedir a suspensão da equipe Israel-Premier Tech, que competia com a bandeira israelense; devido ao incidente, a corrida não pôde ser concluída

  • 15/09/2025 11h26 - Atualizado em 15/09/2025 11h27
EFE/Rodrigo Jiménez Manifestantes pró-palestinos bloqueiam a rota dos ciclistas no Paseo del Prado, durante a etapa final da Vuelta a España Manifestantes pró-palestinos bloqueiam a rota dos ciclistas no Paseo del Prado, durante a etapa final da Vuelta a España

Um protesto pró-Palestina causou a interrupção da etapa final da corrida ciclística ‘Vuelta a España’ em Madri. Manifestantes jogaram barreiras na rua e entraram em confronto com a polícia. O protesto tinha como objetivo principal pedir a suspensão da equipe Israel-Premier Tech, que competia com a bandeira de Israel.

A interrupção resultou em pelo menos duas pessoas presas e 22 feridas, embora sem gravidade. Devido ao incidente, a corrida não pôde ser concluída e o resultado final foi determinado com base na posição dos ciclistas no momento em que a prova foi interrompida. O vencedor, Jonas Vingegaard, não pôde receber seu prêmio no pódio.

O governo de Israel condenou a postura do governo espanhol, que havia defendido o afastamento dos atletas israelenses da competição. Segundo as autoridades israelenses, a posição da Espanha “premia o terrorismo internacional”.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA

