Em meio ao colapso dos bancos de sangue, número de mortos em Gaza chega a 64.900

Desde o início da guerra em 7 outubro de 2023, mais de 19.400 crianças palestinas foram mortas pelos ataques de Israel

Pelo menos 33 pessoas foram mortas ao longo do domingo na Faixa de Gaza em decorrência dos bombardeios lançados por Israel, segundo informou nesta segunda-feira (15) o Ministério da Saúde do enclave em seu balanço diário, no qual alertou para um “colapso iminente” dos bancos de sangue. Além dos 33 mortos, um corpo a mais foi recuperado entre os escombros, e mais de 300 pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde, em um dia em que Israel aumentou seus ataques contra a Cidade de Gaza e seus arranha-céus residenciais.

Com estas mortes, o número total de óbitos na Faixa chegou a 64.900 desde outubro de 2023, entre eles mais de 19.400 crianças. Em seu comunicado, o Ministério da Saúde alertou que os bancos de sangue podem ficar fora de serviço nos próximos dias, devido à grave escassez de bolsas, kits de transfusão e material para análises. O Ministério necessita de pelo menos “350 unidades de sangue e componentes sanguíneos diários para cobrir as necessidades dos pacientes e feridos”, advertiu.

O Exército israelense está intensificando seus ataques contra a Cidade de Gaza desde que, em agosto, aprovou um plano para invadi-la e deslocar à força para o sul seu um milhão de habitantes, em uma operação que especialistas em direitos humanos descrevem como um possível crime de guerra. Relatores da ONU, organizações internacionais e um número crescente de países classificam como genocídio a ofensiva militar israelense, durante a qual a Faixa se tornou praticamente inabitável devido à destruição sistemática de edifícios, dessalinizadoras, estradas e ao acesso limitado a alimentos, combustível e remédios.

*Com informações da EFE