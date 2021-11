PSDB escolhe neste domingo seu candidato para disputar a presidência em 2022

João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio poderão ser votados em urnas ou por aplicativo neste domingo; competição pode ir ao segundo turno

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Votação para eleger representante do PSDB nas eleições de 2022 é realizada neste domingo



Em meio a trocas de farpas e dúvidas sobre o futuro, filiados do PSDB vão às urnas e usarão aplicativos para escolher neste domingo, 21, quem representará a legenda nas eleições para presidência de 2022. A expectativa é que 44,7 mil pessoas votem de forma híbrida. Todas as urnas usadas na votação, que foram cedidas pela Justiça Eleitoral, passarão por auditoria para a contagem de votos. Apesar da expectativa do “racha de votos” ocorrer entre os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, também tenta ser o representante da legenda. Todos devem chegar ao evento de votação, sediado em Brasília, juntos e participar de debates ao longo do dia. Apesar de Doria ser o favorito, o fato de que grandes nomes tucanos sinalizaram apoio a Leite pode tornar a eleição acirrada. Em coletiva neste sábado, João Dória afirmou que, caso ele ganhe as prévias, pode abrir mão da cabeça de chapa para se juntar a outros partidos e formar “uma terceira via robusta”. A votação segue até as 15h e o vencedor, que precisa da maioria absoluta dos votos, pode ser anunciado às 17h. Caso o candidato mais votado não ultrapasse os 50%, um segundo turno pode ser realizado no próximo domingo.

*Com informações da repórter Iasmin Costa