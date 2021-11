PSDB faz últimos ajustes em sistema de votação por aplicativo antes das prévias

Pouco mais de 3% dos filiados poderão escolher nome para representar legenda nas eleições de 2022; votação ocorre das 8h às 15h por aplicativo e em urna

Reprodução/Twitter/PSDBoficial Eduardo Leite, João Doria e Arthur Virgílio disputam as prévias do PSDB por candidatura à presidência



O PSDB já acertou os últimos detalhes para a prévia do partido, marcada para este domingo, 21, em Brasília. Na última sexta-feira, 19, membros da legenda realizaram a simulação dos votos por aplicativo, procedimento acompanhado por consultorias técnicas contratadas por representantes dos candidatos e pelo próprio partido. Ao todo, quase 45 mil tucanos de todo o país poderão participar da votação pelo aplicativo. Outros 700 filiados, entre eles prefeitos, governadores, deputados, senadores, o ex-presidente e o atual presidente da legenda votam em urnas eletrônicas de forma presencial. Cerca de 3% dos mais de 1,3 milhão de filiados da legenda estão aptos a votar e escolher quem vai representar os tucanos nas eleições presidenciais de 2022. Na disputa, estão o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de São Paulo, João Doria, que é considerado favorito e conta com apoio de nomes importantes, como o do senador José Serra. Há, porém, uma possibilidade de ruptura dentro do próprio partido, já que alguns tucanos, como o senador José Aníbal, apostam na renovação com o representante do RS. Tanto pelo aplicativo quanto pelas urnas eletrônicas, a votação vai das 8h às 15h. A previsão é de que a apuração dos votos termine por volta das 17h com a divulgação do nome escolhido.

*Com informações da repórter Iasmin Costa