Babá é presa no Rio de Janeiro acusada de estuprar criança de dois anos

Mulher foi detida na cidade de Macaé após investigação comprovar os abusos; criminosa planejava fugir

Reprodução/Facebook/123ª Delegacia de Macaé Babá foi presa em ação de agentes da 123ª Delegacia de Macaé



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira, 19, uma mulher acusada de estupro de vulnerável. Ela foi detida por agentes do 123ª DP no bairro Mirante da Lagoa, em Macaé, município do Rio, após um trabalho de inteligência e monitoramento. A mulher, cujo nome não foi divulgado, trabalhava como babá de uma criança de 2 anos e os abusos aconteciam durante o banho e também nas trocas de fraldas. “Comportamentos estranhos da criança durante esses momentos e o toque frequente em partes íntimas levantaram suspeitas por parte dos responsáveis”, informaram os policiais em nota enviada à Jovem Pan. Uma investigação foi instaurada e, desta forma, os abusos foram confirmados e um mandado de prisão preventiva foi expedido. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a criminosa estava planejando fugir para outra cidade, mas não conseguiu e foi presa.