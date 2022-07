PTB deve lançar Roberto Jefferson como candidato à Presidência

Presidente do partido deverá ser lançado em convenção partidária realizada na segunda-feira, 1

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson, em 26/02/2021, em Curitiba (PR)



Na segunda-feira, 1, o PTB pretende realizar sua convenção partidária para lançar Roberto Jefferson, presidente do partido, como nome da legenda na disputa pela presidência da República. O argumento para o lançamento do político como candidato é se opor às candidaturas que atacam o presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com Jefferson, sua candidatura está decidida a ir em todos os debates eleitorais e servirá para “proteger” o presidente da República. Essa é mais uma novidade dentro do pleito, que até agora tem confirmado o cenário de polarização entre Lula e Bolsonaro, de acordo com as pesquisas.

As convenções partidárias, feitas para oficializar as candidaturas dos partidos, são obrigatoriedade imposta pela Lei Eleitoral e todas têm que acontecer até o dia 5 de agosto. As campanhas têm início oficial no dia 16 de agosto, serão 46 dias de disputa pelos cargos executivos e legislativos. Este é o menor período de campanha política desde 1994.

*Com informações do repórter José Maria Trindade