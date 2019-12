Putin questiona aquecimento global e vê injustiça contra Trump por impeachment

EFE/Alexey Nikolsky Para ele, o republicano é alvo de denúncias infundadas dos democratas, que fracassaram ao acusar Trump de complô com Moscou



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (19) que ninguém sabe ao certo o que provoca as mudanças climáticas. A declaração foi feita durante a coletiva de imprensa anual de Putin, em Moscou, na Rússia.

O russo considera quase impossível avaliar a influência que a humanidade pode ter sobre o clima. Segundo ele, uma pequena mudança no ângulo de rotação da Terra ao redor do Sol pode levar a sérias mudanças climáticas.

Apesar das declarações, Vladimir Putin reafirmou o compromisso da Rússia em reduzir as emissões de gases do efeito estufa previstas no Acordo de Paris. Na conversa com os jornalistas, o presidente russo também tratou do processo de impeachment de Donald Trump.

Para ele, o republicano é alvo de denúncias infundadas dos democratas, que fracassaram ao acusar Trump de complô com Moscou.

Sobre o escândalo de doping envolvendo atletas russos, Vladimir Putin disse que qualquer punição deve ser individual e que irá fazer de tudo para manter o esporte do país limpo.

O presidente garantiu que nenhuma declaração oficial foi feita pela Agência Mundial Antidoping contra o Comitê Olímpico da Rússia.

*Com informações da repórter Livia Fernanda