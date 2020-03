Reprodução O grupo foi surpreendido por policiais enquanto se preparava para arrombar uma agência bancária



A quadrilha presa no domingo (1) quando se preparava para roubar um banco em São Paulo é a mesma que invadiu uma fábrica de joias no centro da capital em janeiro do ano passado.

O grupo foi surpreendido por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) enquanto se preparava para arrombar uma agência bancária em Santa Cecília, também na região central da cidae.

De acordo com o delegado Fabiano Barbeiro, dois dos integrantes da quadrilha e três carros clonados, que seriam usados na ação, já tinham sido vistos em outros roubos. A quadrinha é suspeita de pelo menos outros quatro ataques semelhantes e vinha sendo monitorado.

“É a mesma quadrilha que faz um banco, que consegue ter acesso ao cofre de um banco, consegue ter acesso ao cofre de uma joalheria. O trabalho é o mesmo, os equipamentos são os mesmos e o modo de agir também é o mesmo.”

Além dos três carros, equipamentos próprios para arrombamentos, como maçaricos, furadeira industrial, jogo de brocas para concreto, marretas, pés-de-cabra e cordas foram apreendidos.

O delegado Júlio César de Almeida Teixeira afirma que a quadrilha era especializada em roubos a agências bancárias, joalherias e casas de alto padrão.

“Eles conseguiam ganhar o imóvel vizinho a essa fábrica de joias, entravam no imóvel vizinho, abriam um buraco na parede na residência para adentrar na fábrica de joias e dentro da joalheria eles arrombaram os cofres e subtraiam as joias.

Os seis homens foram autuados por associação criminosa e também serão investigados por outros crimes.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.