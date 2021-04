Quadrilha que tentava roubar combustível de duto é presa em São Bernardo

Segundo a polícia, grupo cavava um túnel de sete metros de comprimento para a ação; ao todo, dez pessoas foram presas

Reprodução / Jovem Pan Segundo o delegado Felipe de Moraes, o objetivo era roubar petróleo, diesel e gasolina para adulterar os compostos e, em seguida, rever



Policiais do 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, em São Paulo, prenderam oito criminosos em flagrante nesta terça-feira, 20. A quadrilha cavava um túnel de aproximadamente sete metros de comprimento, que ligaria um posto de gasolina ao duto da Petrobras no município. Segundo o delegado Felipe de Moraes, o objetivo era roubar petróleo, diesel e gasolina para adulterar os compostos e, em seguida, rever. “Essa modalidade de furto é conhecida como trepanação, ou derivação clandestina, e consiste na construção de um ramal clandestino em duto de transporte combustível. A atuação do 1º DP acabou por frustrar a prática desse delito”, disse. Outros dois criminosos foram presos horas mais tarde em um segundo posto de gasolina na cidade.

*Com informações do repórter Victor Moraes