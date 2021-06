Quadrilha usa fardas da polícia para roubar casas no Rio de Janeiro

Criminosos que se passam por agentes estão sendo procurados na capital e em cidades dos arredores; grupo age de forma violenta e truculenta

Reprodução/Facebook/Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Um dos integrantes da quadrilha foi preso na manhã desta segunda-feira, 21, em Cabo Frio



A polícia do Rio de Janeiro está à procura de uma quadrilha que tem usado roupas falsas de policiais para invadir e assaltar residências na região metropolitana. Foram várias ocorrências registradas na capital e em cidades próximas ao município do Rio de Janeiro. Um dos integrantes desta quadrilha foi preso na manhã desta segunda-feira, 21, na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e isso pode ajudar a polícia a conseguir prender a quadrilha que rouba roupas de agentes para entrar e invadir casas e residências. Em um dos assaltos que aconteceu recentemente em Quintino, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, a quadrilha expôs o perfil violento e truculento. A dona da casa, uma idosa de 80 anos de idade que sofre de Alzheimer, teria sido maltratada pelos criminosos. Os bandidos levaram R$ 15 mil e também o equipamento de segurança que registrava a movimentação de pessoas nos arredores da residência. Além disso, o grupo obrigou o filho da idosa a entregar a senha do aplicativo do banco e a fazer uma transferência via pix de mais de R$ 5 mil.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga