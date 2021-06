Navio bate em atracadouro e paralisa travessia Santos-Guarujá

Acidente foi confirmado pelo Departamento Hidroviário, que confirmou que ninguém se feriu; causas da colisão estão sendo apuradas pela Capitania dos Portos

NAIR BUENO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Acidente paralisou circulação da travessia entre as cidades do litoral



Um navio de carga da Hamburg Süd colidiu e danificou a plataforma de embarque de ciclistas na balsa entre as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. Por conta do acidente, a travessia ficou paralisada e foi retomada ao longo da tarde deste domingo, 20. A informação foi confirmada pelo Departamento Hidroviário. Segundo as autoridades, o acidente aconteceu no lado do Guarujá da travessia e, apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a colisão. Em nota, o Departamento informou que, no momento, a operação está normalizada com cinco embarcações e que o tempo de espera para embarque é de 20 minutos. Além disso, foi informado que a Capitania dos Portos está apurando as causas do acidente. A Jovem Pan entrou em contato com a capitania, mas ainda não obteve retorno. Foram feitos registros do acidente. Confira: