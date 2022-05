Quadro de saúde de funcionário do McDonald’s baleado é estável; autor do disparo se apresentou à polícia

Caso aconteceu na madrugada de segunda-feira, 9, na Zona Oeste do Rio de Janeiro; responsável é sargento do Corpo de Bombeiros

Reprodução/Google StreetView Bombeiro se apresentou ao 32ºDP (Taquara), que está investigando o caso, prestou depoimento e foi liberado



O atendente Mateus Domingues de Carvalho, de 21 anos, que foi baleado em uma loja do McDonald’s segue internado, mas apresenta um estado de saúde estável. À Jovem Pan, o Hospital Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, informou que o quadro de Mateus é estável, mas não forneceu mais detalhes sobre a situação. O rapaz foi agredido e baleado por um cliente após uma discussão envolvendo um cupom de desconto. O autor do disparo foi identificado como Paulo César Albuquerque, que é sargento do Corpo de Bombeiros. Ele se apresentou ao 32ºDP (Taquara), que está investigando o caso, prestou depoimento e foi liberado. O Corpo de Bombeiros determinou o afastamento imediato dele, recolhimento de sua arma e a abertura de um inquérito militar, que irá investigar a conduta do agente. Em último caso, ele poderá até ser expulso da corporação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga