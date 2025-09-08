Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Quaest: Brasileiros confiam mais em instituições religiosas que democráticas

Quaest: Brasileiros confiam mais em instituições religiosas que democráticas

Pesquisa conta com mais de 12 mil entrevistados de diversos estados do Brasil; margem de erro é de dois pontos percentuais

  • Por Jovem Pan
  • 08/09/2025 14h44
Site oficial / Igreja Universal do Reino de Deus Templo de Salomão, principal sede da Igreja Universal, que fica no Brás, na cidade de São Paulo Quaest mostra preferência por entidades religiosas em detrimento de organizações democráticas

Uma pesquisa da Genial Quaest revelou dados significativos sobre a confiança dos brasileiros nas instituições do país. Os resultados mostram uma preferência por entidades religiosas em detrimento de organizações democráticas, como os partidos políticos.

De acordo com o levantamento, que entrevistou mais de 12 mil pessoas em diversos estados brasileiros, com uma margem de erro de dois pontos percentuais, a confiança nas igrejas evangélicas atinge 65% dos entrevistados. Em contraste, a confiança nos partidos políticos é consideravelmente menor, com apenas 36%.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

