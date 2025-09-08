Quaest: Brasileiros confiam mais em instituições religiosas que democráticas

Pesquisa conta com mais de 12 mil entrevistados de diversos estados do Brasil; margem de erro é de dois pontos percentuais

Quaest mostra preferência por entidades religiosas em detrimento de organizações democráticas



Uma pesquisa da Genial Quaest revelou dados significativos sobre a confiança dos brasileiros nas instituições do país. Os resultados mostram uma preferência por entidades religiosas em detrimento de organizações democráticas, como os partidos políticos.

De acordo com o levantamento, que entrevistou mais de 12 mil pessoas em diversos estados brasileiros, com uma margem de erro de dois pontos percentuais, a confiança nas igrejas evangélicas atinge 65% dos entrevistados. Em contraste, a confiança nos partidos políticos é consideravelmente menor, com apenas 36%.

*Reportagem produzida com auxílio de IA