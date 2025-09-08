Tarcísio deve permanecer em São Paulo em reta final do julgamento de Bolsonaro

Governador deve comparecer a eventos e entregas no interior do Estado nos próximos dias, mas passagem por Brasília na semana passada pegou a equipe de surpresa

Marcelo D. Sants/Ato Press/Estadão Conteúdo O governador Tarcísio de Freitas durante manifestação na Avenida Paulista



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve permanecer em São Paulo durante a última semana de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi dada à coluna pelo próprio chefe do executivo paulista em agenda na manhã desta segunda-feira (8). Segundo auxiliares, o governador deve comparecer a eventos e entregas no interior do Estado nos próximos dias.

Apesar disso, na semana passada, quando passou 48 horas na capital federal, a decisão pegou a equipe de surpresa — foi Tarcísio mesmo quem decidiu pegar o voo para Brasília de última hora. Até lá, a ordem no Palácio dos Bandeirantes é sobreaviso, já que surpresas ainda podem surgir.

