Jovem Pan > Notícias > Brasil > Quais são as infrações mais comuns nas ruas de São Paulo?

Quais são as infrações mais comuns nas ruas de São Paulo?

Estacionamento irregular, falta de locais para embarque e o famoso ‘jeitinho brasileiro’ agravam o caos no trânsito da capital paulista

  • Por Jovem Pan
  • 20/02/2026 08h27 - Atualizado em 20/02/2026 08h28
ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Marginal Pinheiros é considerada a via com mais registro de acidentes de trânsito na capital paulista, de acordo com balanço divulgado pelo Infosiga Estacionamento irregular, falta de locais para embarque e o famoso 'jeitinho brasileiro' agravam o caos no trânsito da capital paulista

Estacionamento irregular, a desculpa do “é rapidinho” e a forte sensação de impunidade são os principais motivos para o caos diário no trânsito de São Paulo. De motoristas de aplicativo sem local adequado para embarque a motociclistas pressionados por entregas rápidas, o famoso “jeitinho brasileiro” afeta diretamente a mobilidade, transforma viagens curtas em longas esperas e coloca a segurança de todos em risco, especialmente a dos pedestres.

