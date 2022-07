Quase três milhões ainda não tomaram dose de reforço da vacina no Rio de Janeiro

Taxa de positividade da doença é de 20%, patamar considerado alto, mas mostra desaceleração em relação às últimas semanas, quando atingiu 26%

Denny Cesare/Código 19/Estadão Conteúdo - 21/03/2022 Maioria dos internados não tomou dose de reforço ou não concluiu o ciclo



Quase 3 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro ainda não tomaram dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Dados da prefeitura mostram que são aproximadamente 1,81 milhão que não tomaram a primeira dose e mais 1,14 milhão que não tomaram a segunda dose de reforço, também chamada de quarta dose. Esses dois públicos perfazem um total de 2,95 milhões de pessoas na capital sem uma dose de reforço. As autoridades vêm apelando para que a população busque postos de saúde para tomar o imunizante contra a Covid-19. Ainda mais com a chegada do inverno e a perspectiva de temperaturas mais baixas. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 230 posto de saúde espalhados pela capital. A positividade para Covid-19 segue alta, mas mostra desaceleração em relação a semanas anteriores, estando na casa dos 20%, depois de ter atingido 26% na capital. Em abril, o percentual era de 5%. O número de pacientes internados também está em um patamar relativamente alto, sendo 150 internados. No auge da pandemia, eram mais de mil. Na virada de março para abril, eram menos de 10 internados. Dos 150 internados, a maioria não tomou vacina ou concluiu o ciclo vacinal.

Confira reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga