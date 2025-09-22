Queda de árvores na Alameda Santos, em São Paulo, deixa via interditada

Incidente aconteceu por volta das 6h desta segunda-feira (22) e resultou na interdição total do trecho entre a Rua Ministro Rocha Azevedo e a Peixoto Gomide; ninguém ficou ferido

Reprodução/Jornal da Manhã Chegada de uma frente fria e fortes ventos em São Paulo causa queda de uma árvore na Alameda Santos



A chegada de uma frente fria e fortes ventos em São Paulo causou a queda de uma árvore na Alameda Santos, em frente ao número 1780, na manhã desta segunda-feira (22). O incidente, que ocorreu por volta das 6h, atingiu um veículo e resultou na interdição total da via no trecho entre a Rua Ministro Rocha Azevedo e a Peixoto Gomide. Ninguém ficou ferido. A abertura do sinal no momento da queda contribuiu para que não houvesse acúmulo de veículos no local.

A árvore, de grande porte e antiga, não resistiu à intensidade dos ventos. Equipes trabalham na remoção do tronco e galhos, e não há previsão para a liberação total da Alameda Santos no trecho afetado.

O trânsito está sendo desviado pela Rua Ministro Rocha Azevedo, que apresenta lentidão. A Alameda Santos, a partir do Parque Trianon em direção ao centro, está com fluxo melhor, pois não está recebendo o carregamento de veículos do trecho interditado.

Este incidente marca uma mudança abrupta no cenário climático de São Paulo, que ontem vivenciava a mobilização do gabinete de crise da seca, com ar seco e fumaça de queimadas, e hoje enfrenta fortes chuvas e ventos.

*Com informações de Marcelo Mattos

*Reportagem produzida com auxílio de IA