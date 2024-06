Queimadas no Pantanal sobem 980% em relação a 2023

Foram mais de mil focos de incêndios nos primeiros meses deste ano; dados são do Programa de BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Além dos impactos locais, o desmatamento e as queimadas no Pantanal têm implicações globais, contribuindo para as mudanças climáticas



O Pantanal, uma das maravilhas naturais do Brasil, está sob uma crescente ameaça devido ao aumento alarmante de queimadas. Este bioma, conhecido por sua rica biodiversidade, enfrenta um cenário preocupante, O número de focos de incêndios no Pantanal nos primeiros meses deste ano chegou a 1.026, um aumento de 980% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Programa de BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Este aumento nos incêndios ocorre mesmo antes do início do período mais seco na região, que vai de junho a setembro, época em que já foram registrados mais de 1000 focos de incêndio. As queimadas, muitas vezes causadas por imprudências humanas, como o descarte inadequado de bitucas de cigarro, ou por práticas ilegais de limpeza de pastagens através de queimadas controladas, representam uma ameaça não só para a flora e fauna locais, mas também para o equilíbrio climático e hídrico da região. O Pantanal desempenha um papel crucial durante seus ciclos de cheia e seca, atuando como uma esponja natural que armazena água, prevenindo inundações e fornecendo recursos hídricos essenciais durante os períodos de escassez. Além dos impactos locais, o desmatamento e as queimadas no Pantanal têm implicações globais, contribuindo para as mudanças climáticas. Essas alterações afetam não apenas o Brasil, mas também têm repercussões em outras regiões da América do Sul, impactando atividades como a pesca, o turismo ecológico e o abastecimento de água.