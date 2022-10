Queiroga pede que pais levem crianças para receber vacina contra a poliomielite

Ministro da Saúde declarou que muitos pais deixaram de vacinar os filhos porque jamais tiveram contato ou conviveram com a doença nos últimos anos

Marcelo Camargo/ Agência Brasil Criança toma gotinha de vacina contra a poliomielite, que garante quase 100% de imunização contra a doença



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo nesta semana para que os pais levem seus filhos para tomar a vacina contra a poliomielite. Apenas 65% do público alvo, que representa crianças com até 5 anos de idade, se imunizaram em todo o país. Em tese, a campanha nacional terminou há duas semanas, mas foi prorrogada pelo Ministério da Saúde. A poliomielite passou anos sem nenhum registro e era uma doença considerada erradicada, mas voltou a aparecer em alguns países, até mesmo em nações consideradas desenvolvidas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a adesão está abaixo do esperado e menos de 40% das crianças tomaram a vacina na capital fluminense, em todo o Estado o volume é de um pouco menos de 50%. Queiroga declarou que muitos pais deixaram de vacinar os filhos porque jamais tiveram contato ou conviveram com a doença nos últimos anos: “Há uma queda de cobertura vacinal contra a pólio no mundo todo. Isso porque as pessoas não tem mais receio da poliomielite, os jovens pais não sabem nem o que é isso então não levam para a sala de vacinação. Segundo, pela pandemia”. Segundo especialistas, por conta da pandemia da Covid-19, a imunização contra diversas doenças perdeu força. Mas as campanhas das secretarias municipais e Estaduais e do Governo Federal seguem de pé para levar as crianças aos postos de vacinação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga