‘Queremos transparência e segurança’, diz Bolsonaro após encontro com Moraes e Fachin

Ministros se reuniram com o presidente para entregar um convite da cerimônia de posse no Tribunal Superior Eleitoral, marcada para 22 de fevereiro

Alan Santos/PR - 02/02/2022 obre a conversa com os ministros, Bolsonaro afirmou que ambos poderes buscam a mesma coisa



O presidente Jair Bolsonaro fala em missão cumprida após rápida reunião com os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin nesta segunda-feira, 7. A audiência durou menos de 10 minutos. O mandatário recebeu os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que entregaram um convite para a posse dos dois no Tribunal Superior Eleitoral. Fachin assume a presidência até agosto, quando termina o período dele de dois anos na Corte Eleitoral. Depois, o cargo será de Moraes, atual vice-presidente. O encontro teria sido cordial entre as partes. No entanto, a relação do Planalto e do Judiciário é marcado por polêmicas. Na última crise, o ministro Alexandre de Moraes intimou o presidente a depor pessoalmente na Polícia Federal, mas o chefe do Executivo não compareceu.

O ministro está à frente de investigações em que o presidente é o principal alvo, como apuração do inquérito sobre uma rede de disseminação de notícias falsas e inquérito sobre supostos vazamentos de informações sigilosas sobre um ataque hacker ao TSE nas eleições de 2018. Sobre a conversa com os ministros, Bolsonaro afirmou que ambos poderes buscam a mesma coisa. “Converso com todo mundo e busco soluções. Nós queremos uma coisa só: transparência e segurança”, afirmou. Edson Fachin e Alexandre de Moraes também entregaram convites para os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A cerimônia no TSE está marcada para 22 de fevereiro.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor