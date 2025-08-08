Jovem Pan > Notícias > Brasil > Quinta onda de frio atinge São Paulo no fim de semana  

Quinta onda de frio atinge São Paulo no fim de semana  

Com mínima de 8°C,  frente fria deve provocar garoa na capital e chuva moderada em todo o estado  

  • Por Jovem Pan
  • 08/08/2025 08h24 - Atualizado em 08/08/2025 08h24
Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - CLIMA/PREVISÃO/SP/CHUVA - GERAL - Pedestres enfrentam clima frio e chuvoso no Viaduto Santa Generosa, na região do metrô Paraíso, na zona sul de São Paulo, com termômetros marcando 17°C, nesta tarde de segunda-feira, 09. A expectativa é de mais precipitações ao longo da semana e também dias mais frios. Conforme a Meteoblue, há possibilidade de temperaturas mínimas abaixo de 10ºC ao menos até sexta-feira, 13. Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A frente fria avança e atinge a Região Sudeste no fim de semana

A quinta onda de frio de 2024 avança sobre o Brasil a partir desta sexta-feira (8), provocando uma queda acentuada nas temperaturas em grande parte do país. O fenômeno, que deve durar até o dia 13 de agosto, trará temperaturas até 5°C abaixo da média para esta época do ano nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo a meteorologia da Jovem Pan News, o pico da onda de frio na Região Sul acontece já nesta sexta-feira, com a máxima em Porto Alegre não passando dos 14°C. A frente fria avança e atinge a Região Sudeste no fim de semana. Em São Paulo, a máxima será de 23°C na sexta, mas a mínima deve chegar a 8°C no domingo. A onda de ar polar é tão abrangente que seus efeitos serão sentidos até em estados do Norte, como Acre e Rondônia.

Além do frio, a frente fria provoca chuva no Sul e em pontos do estado de São Paulo, onde a capital pode registrar garoa ao longo do dia. Em contrapartida, uma grande área do Brasil central, incluindo Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Piauí, permanecerá com tempo firme e seco.

A falta de chuva nessas localidades mantém o alerta para a baixa umidade relativa do ar, que pode atingir níveis críticos de até 12%, aumentando o risco de problemas respiratórios e de incêndios florestais.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA

