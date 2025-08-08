Quinta onda de frio atinge São Paulo no fim de semana  

Com mínima de 8°C, frente fria deve provocar garoa na capital e chuva moderada em todo o estado

Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A frente fria avança e atinge a Região Sudeste no fim de semana



A quinta onda de frio de 2024 avança sobre o Brasil a partir desta sexta-feira (8), provocando uma queda acentuada nas temperaturas em grande parte do país. O fenômeno, que deve durar até o dia 13 de agosto, trará temperaturas até 5°C abaixo da média para esta época do ano nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo a meteorologia da Jovem Pan News, o pico da onda de frio na Região Sul acontece já nesta sexta-feira, com a máxima em Porto Alegre não passando dos 14°C. A frente fria avança e atinge a Região Sudeste no fim de semana. Em São Paulo, a máxima será de 23°C na sexta, mas a mínima deve chegar a 8°C no domingo. A onda de ar polar é tão abrangente que seus efeitos serão sentidos até em estados do Norte, como Acre e Rondônia.

Além do frio, a frente fria provoca chuva no Sul e em pontos do estado de São Paulo, onde a capital pode registrar garoa ao longo do dia. Em contrapartida, uma grande área do Brasil central, incluindo Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Piauí, permanecerá com tempo firme e seco.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A falta de chuva nessas localidades mantém o alerta para a baixa umidade relativa do ar, que pode atingir níveis críticos de até 12%, aumentando o risco de problemas respiratórios e de incêndios florestais.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA