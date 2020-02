‘Reação veio no tempo certo’, diz ministro da Defesa sobre resgate de brasileiros na China

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO As duas aeronaves que foram destacadas para a missão são do modelo VC-2 e são utilizadas, normalmente, para transporte presidencial



Os dois aviões da Força Aérea que vão buscar os brasileiros isolados na região de Wuhan, na China, por conta da epidemia do novo coronavírus, decolaram por volta do meio-dia desta quarta-feira (5) da Base Aérea aqui da Capital Federal.

O tempo de viagem deve ser de aproximadamente 23h30 horas — para ir e para voltar. Com isso, a expectativa é que as aeronaves cheguem em Wuhan na noite de quinta-feira (6) e, de volta ao Brasil, até o amanhecer de sábado (8).

De acordo com o Brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, comandante da missão, a previsão é trazer da China 34 brasileiros. Todos eles passarão por avaliação médica e só embarcará quem não apresentar sintomas da doença.

As duas aeronaves que foram destacadas para a missão são do modelo VC-2 e são utilizadas, normalmente, para transporte presidencial. Elas receberam um equipamento conhecido como bolha, que será usado para aumentar o isolamento de passageiros que eventualmente apresentem sintomas da doença durante o trajeto.

Além da tripulação composta por 11 pessoas responsáveis pelo voo e 7 da área médica, embarcaram para a China quatro equipes capacitadas para realizar missões de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear.

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro só ter autorizado a missão após brasileiros isolados pela epidemia gravarem vídeos pedindo uma ajuda, o ministro da defesa, Fernando Azevedo, afirmou que a reação do governo veio no tempo certo.

“O governo Bolsonaro deu uma resposta bem rápida. Da minha parte, eu acompanhei muito bem o trabalho da FAB sempre em conjuntos com as Relações Exteriores e a Saúde.”

É bom lembrar que a missão de repatriação teve início na última terça-feira, com a decolagem de duas aeronaves Legacy que transportaram as tripulações de revezamento. As tripulações serão trocadas em Varsóvia, na Polônia, tanto na ida quanto no retorno ao Brasil.

O envio antecipado da tripulação é uma medida para que os voos sejam contínuos na ida e na volta.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado