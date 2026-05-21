Homem agride mulher com golpes de chicote em frente a bar na Grande BH

Ao menos dez pessoas, inclusive uma criança, acompanham a agressão; ninguém interveio na situação

Reprodução/INstagram/@chrisdelega Mulher é agredida com golpes de chicote



Uma mulher de 30 anos foi agredida por um homem com golpes de chicote em plena luz do dia em frente a um bar no bairro Palmital, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, na última segunda-feira (18). O homem, de 34 anos, fugiu após as agressões. Ele foi identificado, está sendo procurado, mas não teve o nome divulgado.

A agressão foi registrada por uma testemunha e o vídeo está sendo compartilhado nas redes sociais. As imagens mostram o homem indo para cima mulher, que está sentada na calçada. Ele desfere as chicotadas enquanto grita com ela. Ao menos dez pessoas, inclusive uma criança, acompanham a agressão. Ninguém interveio na situação.

Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que instaurou uma investigação sobre o caso. “As diligências prosseguem com a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município para a elucidação dos fatos e a PCMG orienta que a vítima compareça à unidade policial para as medidas legais cabíveis”, disse, em nota.

Nas redes sociais, o deputado estadual de Minas Gerais Delegado Christiano Xavier, que é ex-prefeito de Santa Luzia, publicou o vídeo das agressões e afirmou que a mulher também foi agredida por outro homem dentro do bar logo depois para que não denunciasse as agressões. Ele também disse que ela estava com a filha de pouco mais de 1 ano. A polícia, no entanto, não deu detalhes sobre o caso.