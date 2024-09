Reajuste das mensalidades de escolas particulares deve ser dobro da inflação

Minas Gerais deve ter o maior reajuste, com 10%; em São Paulo, onde está a maior parte das instituições privadas de ensino, a alta deve chegar a 9,5%

Freepik Pesquisa foi realizada pelo grupo Rabbit, especializado em instituições de ensino



Um levantamento realizado pelo grupo Rabbit, consultoria especializada em instituições de ensino, indica que as mensalidades de escolas particulares devem subir entre 8% e 10% no ano de 2025. Esse índice é o dobro da inflação prevista pelo Banco Central para o fim deste ano, que é de 4,3%. O estudo detalha que Minas Gerais deve ter o maior reajuste, com 10%. Em São Paulo, onde está a maior parte das instituições privadas de ensino, a alta deve chegar a 9,5%, enquanto no Rio de Janeiro o aumento previsto é de 9%. A pesquisa também apresenta os índices de reajuste por regiões. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o aumento previsto é de 9%, e no Sul, de 8%. Entre os motivos apontados para esse reajuste estão a inflação do período, os investimentos feitos pelas escolas e o reajuste dos salários dos professores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com o estudo, os percentuais para o próximo ano letivo sinalizam uma estratégia das instituições de ensino para recuperar as perdas ocorridas durante a pandemia. Naquele período, houve uma redução significativa no número de alunos, o que impactou financeiramente as escolas. Além disso, o levantamento destaca que as escolas estão investindo em melhorias na infraestrutura e na qualidade do ensino, o que também contribui para o aumento das mensalidades. A modernização de equipamentos, a implementação de novas tecnologias educacionais e a capacitação contínua dos professores são algumas das iniciativas que demandam recursos adicionais.

*Com informações de Misael Mainetti