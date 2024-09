Baixa adesão à vacinação contra a dengue preocupa Ministério da Saúde

Dos 1,1 milhão de doses recebidas, apenas 474 mil foram administradas como primeira dose, e cerca de 149 mil pessoas retornaram para a segunda aplicação

O Ministério da Saúde manifestou sua preocupação em relação à baixa taxa de vacinação contra a dengue em São Paulo. Dos 1,1 milhão de doses recebidas, apenas 474 mil foram administradas como primeira dose, e cerca de 149 mil pessoas retornaram para a segunda aplicação. Isso resulta em uma taxa de conclusão do esquema vacinal de apenas 31%. Em todo o Brasil, foram aplicadas 2,2 milhões de primeiras doses, com menos de 29% das pessoas voltando para a segunda. Atualmente, a vacina está disponível exclusivamente para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos, que são os mais afetados por hospitalizações devido à dengue. A imunização não foi autorizada para a população idosa. O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pela distribuição da vacina, que requer um intervalo de três meses entre as doses.

Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, ressaltou que a adesão à vacina é especialmente baixa entre os jovens, que não costumam frequentar os serviços de saúde com regularidade. Ela fez um apelo aos pais para que levem seus filhos e adolescentes para se vacinarem. O ministério está implementando uma busca ativa para assegurar que a segunda dose seja aplicada, contando com a colaboração das escolas. A distribuição da vacina não ocorreu em todas as cidades, sendo direcionada apenas para regiões que apresentaram alta transmissão da dengue nos últimos dez anos e que possuem uma população igual ou superior a 100 mil habitantes. Além da vacinação, as orientações para combater o mosquito Aedes aegypti permanecem em vigor, incluindo a recomendação de não deixar água parada e de vedar adequadamente os reservatórios.

