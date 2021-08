Receita encontra US$ 208 mil em livros e chuteiras no aeroporto de Guarulhos

Passageiro desembarcou de voo vindo de Doha, capital do Catar, e foi encaminhado à Polícia Federal

FEPESIL /FUTURA PRESS/ ESTADAO CONTEUDO Vale o alerta: se não fizer uma declaração anterior, ao entrar ou sair do Brasil, o passageiro só pode levar US$ 10 mil em espécie



A Receita Federal apreendeu mais de US$ 200 mil, cerca de um milhão de reais, escondidos na bagagem de um passageiro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O dinheiro estava escondido dentro de pares de tênis e chuteiras, entre as folhas de alguns livros e num pacote com papel sulfite. O passageiro desembarcou terça-feira, 10, à noite no aeroporto de Guarulhos em um voo vindo de Doha, capital do Catar. No total, os fiscais da Receita Federal encontraram US$ 208 mil dólares. Ele foi encaminhado à Polícia Federal e perde o direito ao dinheiro se não provar sua origem e pagar os impostos devidos. Vale o alerta: se não fizer uma declaração anterior, ao entrar ou sair do Brasil, o passageiro só pode levar US$ 10 mil em espécie.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida