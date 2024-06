Receita Federal divulga balanço final da entrega do Imposto de Renda

Até o último minuto do prazo, foram recebidas 42,4 milhões de declarações; aqueles que não conseguiram entregar a tempo, estão sujeitos a uma multa mínima de R$ 165,74

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2024 encerrou no 31 de maio. A Receita Federal anunciou que, até o último minuto do prazo, 23h59, recebeu um total de 42.421.153 declarações. O supervisor nacional do programa do Imposto de Renda da Polícia Federal, José Carlos Fonseca, disse que neste ano, o processo de entrega foi notavelmente tranquilo, sem relatos de problemas tecnológicos ou sobrecarga no sistema. Uma situação particular afetou os moradores do Rio Grande do Sul, que, devido à declaração de estado de calamidade, tiveram o prazo de entrega estendido até 30 de agosto de 2024. Para os demais contribuintes brasileiros, o prazo encerrou-se em maio, e aqueles que não conseguiram entregar a declaração a tempo, estão sujeitos a uma multa mínima de R$ 165,74. Entre as novidades de 2024, destaca-se a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida, um recurso disponibilizado para 75% dos declarantes. Esse recurso, que foi utilizado por 41% dos contribuintes, auxilia na redução de erros e simplifica o processo de declaração.

Outro ponto de destaque foi a ênfase dada pela Receita Federal às doações feitas diretamente na declaração do imposto de renda. Neste ano, foram registradas 237 mil e 81 doações, totalizando mais de R$ 330 milhões. Essas contribuições foram direcionadas a projetos sociais, com 59% dos valores destinados a crianças e adolescentes e 41% a pessoas idosas. A Receita Federal reforça a importância de cumprir com essa obrigação fiscal, mesmo após o término do prazo, garantindo assim a conformidade com as normas tributárias e evitando problemas futuros.