Rede hoteleira condena ação do governo que volta a exigir vistos a turistas

Residentes de Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália deverão pedir autorização para ingressar no país; especialista chama decisão de ‘retrocesso’

Marcelo Camargo/Agência Brasil Governo federal voltou a exigir que cidadãos de quatro países tenham que solicitar vistos para entrarem no Brasil



O setor de turismo não reagiu bem à retirada da isenção de vistos para cidadãos norte-americanos. Representantes hoteleiros e turísticos do Rio de Janeiro não aprovaram a decisão do governo de voltar a exigir vistos de turistas de quatro países para ingressarem no país. O anúncio foi feito durante a semana e pessoas oriundas de Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália precisarão de visto para entrar no território brasileiro. De acordo com o setor hoteleiro, os critérios adotados pelo governo para retornar com a medida foram errados e equivocados. Será preciso, agora, que o governo federal junto À Embratur façam uma promoção internacional nesses países para não desestimular os turistas a visitarem o Brasil. O presidente da rede de associação de hotéis do Rio, Alfredo Lopes, considerou a medida um retrocesso. “A volta das exigências e dos vistos é um absurdo. O mercado norte-americano é um dos mais pujantes e principais no Brasil. O segmento turístico lutou anos pela derrubada desses vistos. Agora, o governo nos presenteia com esse retrocesso que acaba influenciando toda a indústria do turismo vinculada a recebimento de turistas estrangeiros”, afirmou o executivo. Segundo especialistas, o Brasil, pelas atratividades que tem, e pelo tamanho de seu território, deveria atrair muito mais turistas do que realmente consegue. No entanto, medidas como essa acabam desestimulando ainda mais a vinda de estrangeiros para o país.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga