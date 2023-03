Restabelecer busca por vacina é o principal desafio da Saúde, diz Nísia Trindade

Ministra divulgou apresentou as principais propostas da pasta para enfrentar os desafios do Sistema Único de Saúde e ressaltou a necessidade de ampliar a cobertura vacinal no país

Fotos: Walterson Rosa/MS Ex-presidente da Fiocruz, Nísia Trindade é a atual ministra da Saúde



A retomada das campanhas de imunização é prioridade para o Ministério da Saúde. Na segunda-feira, 13, 10 milhões de doses da vacina contra a Influenza devem chegar à região Norte do país. A ministra Nísia Trindade aproveitou ida à Fiesp para informar que haverá a transferência de doses aos Estados brasileiros. “O Brasil é muito desigual. Não se pode ter um calendário único de vacinação. Isso era uma reivindicação antiga dos nossos Estados da região Norte”, disse a mandatária. A pasta também busca intensificar a vacinação de crianças e adolescentes através de uma parceria com o Ministério da Educação, para que o público possa ser imunizado no ambiente escolar. A chefe da pasta ressaltou que um dos grandes desafios nestes primeiros meses de governo é fortalecer o movimento nacional pela vacinação no lugar de campanhas pontuais. Nísia destacou que as cobertura vacinais, que já foram na ordem de 90%, hoje não chegam a 70%. Segundo Trindade, o quadro foi agravado pela pandemia de Covid-19 e por questões políticas. “Essa é uma dura constatação. Senti isso muito fortemente porque tinha responsabilidade de presidir a Fiocruz num contexto de pandemia. Se não houver um esforço de política pública e, portanto, com a coordenação do Ministério da Saúde e as entidades que mencionei, não sairemos desse resultado”, afirmou Nísia, que apresentou as principais propostas da pasta para enfrentar os desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) e as perspectivas para o complexo produtivo e econômico do setor nos próximos anos.

*Com informações da repórter Soraya Lauan