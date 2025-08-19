Jovem Pan > Notícias > Brasil > Região Sul em alerta: Defesa Civil prevê temporais e ventania

Região Sul em alerta: Defesa Civil prevê temporais e ventania

Previsão inclui ventos fortes entre 70 e 90 km/h e a possibilidade de granizo; em Porto Alegre, a temperatura máxima não deve ultrapassar 22ºC

  • Por Jovem Pan
  • 19/08/2025 09h12 - Atualizado em 19/08/2025 10h34
  • BlueSky
Reprodução/Jovem Pan News Mapa de Chuvas do Brasil nesta terça-feira (19) Mapa de Chuvas do Brasil nesta terça-feira (19)

Nesta terça-feira (19), a previsão do tempo para São Paulo indica uma elevação gradual das temperaturas, com a máxima atingindo 26ºC. Enquanto isso, a região Centro-Oeste do Brasil já está experimentando um veranico, com temperaturas próximas a 40ºC. A situação é bem diferente no Sul do país, onde a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva para várias áreas do Rio Grande do Sul. A previsão inclui ventos fortes entre 70 e 90 km/h e a possibilidade de granizo. Essa condição de ventania também afeta o oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, devido a um sistema de baixa pressão atmosférica que se conecta com a umidade da Amazônia.

O mapa de chuvas revela um bloqueio atmosférico que mantém as frentes frias concentradas no Sul do Brasil, impedindo que avancem para o interior do país. Como resultado, regiões como Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e oeste de Minas Gerais enfrentam umidade relativa do ar extremamente baixa, chegando a 11% em algumas áreas, como Cáceres, no Mato Grosso. O interior do Nordeste, Tocantins e Pará também estão sob essa condição de baixa umidade. Enquanto isso, Sergipe e Alagoas podem esperar algum volume de chuva devido a uma frente fria que se aproxima.

As temperaturas para hoje variam significativamente pelo país. Em Cuiabá, a máxima chega a 39ºC, enquanto Palmas e Manaus registram 34ºC e 33ºC, respectivamente. Em Porto Alegre, a influência de uma frente fria e um ciclone mantém a temperatura mais amena, com a máxima não ultrapassando 22ºC. Essa variação térmica reflete a diversidade climática do Brasil, onde diferentes regiões enfrentam condições meteorológicas contrastantes.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A previsão é de que a umidade do ar continue baixa em áreas críticas, como o sul de Mato Grosso e oeste de Goiás, com níveis podendo cair abaixo de 10%, o que é considerado extremamente baixo. Essa situação exige atenção especial das autoridades e da população, que deve adotar medidas para minimizar os efeitos, como a hidratação constante e o uso de umidificadores em ambientes fechados. Enquanto isso, as regiões afetadas pelas chuvas devem se preparar para possíveis transtornos causados por ventos fortes e granizo.

*Com informações de Paula Nobre

Leia também

Chuvas de monções no Paquistão deixam mais de 350 mortos em 48 horas
COP30 volta atrás na decisão de proibir restaurantes de servirem açaí, tacacá e maniçoba

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >