Região Sul em alerta: Defesa Civil prevê temporais e ventania

Previsão inclui ventos fortes entre 70 e 90 km/h e a possibilidade de granizo; em Porto Alegre, a temperatura máxima não deve ultrapassar 22ºC

Nesta terça-feira (19), a previsão do tempo para São Paulo indica uma elevação gradual das temperaturas, com a máxima atingindo 26ºC. Enquanto isso, a região Centro-Oeste do Brasil já está experimentando um veranico, com temperaturas próximas a 40ºC. A situação é bem diferente no Sul do país, onde a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva para várias áreas do Rio Grande do Sul. A previsão inclui ventos fortes entre 70 e 90 km/h e a possibilidade de granizo. Essa condição de ventania também afeta o oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, devido a um sistema de baixa pressão atmosférica que se conecta com a umidade da Amazônia.

O mapa de chuvas revela um bloqueio atmosférico que mantém as frentes frias concentradas no Sul do Brasil, impedindo que avancem para o interior do país. Como resultado, regiões como Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e oeste de Minas Gerais enfrentam umidade relativa do ar extremamente baixa, chegando a 11% em algumas áreas, como Cáceres, no Mato Grosso. O interior do Nordeste, Tocantins e Pará também estão sob essa condição de baixa umidade. Enquanto isso, Sergipe e Alagoas podem esperar algum volume de chuva devido a uma frente fria que se aproxima.

As temperaturas para hoje variam significativamente pelo país. Em Cuiabá, a máxima chega a 39ºC, enquanto Palmas e Manaus registram 34ºC e 33ºC, respectivamente. Em Porto Alegre, a influência de uma frente fria e um ciclone mantém a temperatura mais amena, com a máxima não ultrapassando 22ºC. Essa variação térmica reflete a diversidade climática do Brasil, onde diferentes regiões enfrentam condições meteorológicas contrastantes.

A previsão é de que a umidade do ar continue baixa em áreas críticas, como o sul de Mato Grosso e oeste de Goiás, com níveis podendo cair abaixo de 10%, o que é considerado extremamente baixo. Essa situação exige atenção especial das autoridades e da população, que deve adotar medidas para minimizar os efeitos, como a hidratação constante e o uso de umidificadores em ambientes fechados. Enquanto isso, as regiões afetadas pelas chuvas devem se preparar para possíveis transtornos causados por ventos fortes e granizo.

