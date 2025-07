Região Sul tem alerta para temporais nesta quinta-feira

Umidade vinda do Paraguai cria condições para chuvas fortes, com risco de ventos que podem superar os 70 km/h; após a passagem da frente fria, a temperatura máxima cai para 16°C em Porto Alegre

GILMAR ALVES/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Ponto de alagamento em Porto Alegre



A previsão do tempo para esta quinta-feira (24) indica a passagem de uma frente fria sobre a região Sudeste, resultando em céu nublado e temperaturas mais amenas. Na capital paulista, o dia será cinzento, com possibilidade de garoa e máxima de 22°C. A instabilidade também afeta o litoral de São Paulo, o Vale do Ribeira e a Baixada Santista, onde a chuva pode ser um pouco mais moderada. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a previsão é de nebulosidade e garoa, com a máxima na capital fluminense chegando a 24°C.

O principal destaque do dia é o alerta para temporais na região Sul do país. A umidade vinda do Paraguai cria condições para chuvas fortes, com risco de ventos que podem superar os 70 km/h. As áreas mais afetadas incluem o norte do Rio Grande do Sul, com cidades como Erechim e Passo Fundo, além de Chapecó (SC) e Foz do Iguaçu (PR). Em Porto Alegre (RS), após a passagem da frente fria, a temperatura máxima cai para 16°C.

Em contraste, grande parte do Brasil terá um dia de sol e calor, dominado por uma massa de ar seco. No Centro-Oeste, as temperaturas sobem, com previsão de 35°C em Cuiabá (MT). O tempo firme também predomina no Triângulo Mineiro e em Belo Horizonte (MG). No Nordeste, o interior permanece seco, com chuva concentrada apenas na faixa litorânea. Já na região Norte, um corredor de umidade provoca risco de chuva forte em áreas de Roraima e do Amazonas.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA