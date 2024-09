Regiões do Brasil estão em emergência devido à baixa umidade do ar

Essa condição deve persistir nos próximos dias, afetando principalmente as capitais Goiânia, Campo Grande e Brasília

A previsão do tempo para esta quarta-feira (4) indica que o clima será firme e seco em praticamente todo o território brasileiro, de acordo com a Camila Yunes. A umidade relativa do ar estará abaixo dos 12% em várias regiões, um índice considerado prejudicial à saúde humana. Essa condição deve persistir nos próximos dias, afetando principalmente as capitais Goiânia, Campo Grande e Brasília, que já registraram baixos índices de umidade nesta terça-feira (3). Apesar do tempo seco predominante, há possibilidade de chuva na região sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. O estado está em alerta para chuvas mais intensas e rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h. Em Santa Catarina e Paraná, a chuva deve ocorrer de forma mais amena.

A situação de emergência devido à baixa umidade relativa do ar se intensificou em comparação com o dia anterior, conforme mostrado no mapa de risco. Em relação às temperaturas, São Paulo terá mínima de 16 °C e máxima de 33 °C, sem nebulosidade. Porto Alegre, devido à influência de um cavado meteorológico e uma frente fria, terá temperaturas mais amenas, com mínima de 12 °C e máxima de 19 °C. Campo Grande registrará mínima de 23 °C e máxima de 37 °C.

