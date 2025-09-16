Relator da reforma tributária apresenta a Haddad últimos ajustes no texto

Projeto trata de pontos como a regulamentação do comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a divisão da arrecadação entre União, estados e municípios

Saulo Cruz/Agência Senado Eduardo Braga, durante entrevista em que detalha relatório ao Projeto de Lei Complementar, que permite a implementação da Reforma Tributária



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), se reuniram para finalizar os detalhes do segundo Projeto de Lei Complementar (PLP). Este projeto, focado na parte federativa da reforma, trata de pontos como a regulamentação do comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a divisão da arrecadação entre União, estados e municípios.

O texto também ajusta as regras sobre imposto de herança e doações e inclui a tributação de fundos imobiliários, além da criação de novas alíquotas. Após o encontro, a expectativa é que o PLP siga para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, com votação prevista para o dia 17. Se aprovado, o projeto pode ser encaminhado ao plenário do Senado em regime de urgência. O segundo PLP complementa o primeiro projeto de lei da reforma, que já foi sancionado e instituiu os novos impostos sobre consumo, o CBS e o IBS.

