Relatório de inteligência dos Estados Unidos não determina origem da Covid-19

A comunidade de inteligência dos Estados Unidos divulgou um relatório completo desclassificado, ou seja, não-oficial, onde pesquisadores tentaram identificar o ponto de origem do SARS-COV-2, o coronavírus. A hipótese de um acidente em laboratório ter causado o escape do vírus é apontada como uma possibilidade moderada. No entanto, os cientistas encerram o documento de 17 páginas sem conclusões. A avaliação é que ainda não é possível restabeler a origem. Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) enviou uma equipe de especialistas à cidade de Wuhan, na China, onde o coronavírus foi detectado pela primeira vez, para avaliar as possíveis causas: por meio de animais intermediários, por alimentos congelados, infeção direta de seres humanos ou o vazamento de um laboratório. A hipótese mais aceita pela entidade é de que o vírus se espalhou pelos humanos por meio de um animal hospedeiro. No entanto, 1,9 ano após o primeiro diagnóstico da Covid-19 e ainda sem conclusões, nomes da comunidade científica internacional defendem que a chance de um acidente ter causado o primeiro surto de infecções deve ser considerada.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano