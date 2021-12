Resultados do Caged mostram acerto nas políticas econômicas do governo, diz Onyx Lorenzoni

Ministro citou os programas estabelecidos na pandemia para socorro às empresas, como o Pronampe, e as ações para simplificação e desburocratização: ‘Esforço de todo o time’

Carolina Antunes/PR Onyx Lorenzoni, atual Ministro do Trabalho



O Brasil criou 324.112 postos de trabalho com carteira assinada no mês de novembro, segundo dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) , divulgados pelo Ministério da Trabalho e da Previdência nesta quinta-feira, 23. Com o resultado, o país soma 2.992.898 empregos no acumulado desde janeiro, o que representa o acerto das políticas econômicas adotadas pelo governo federal, afirma o ministro Onyx Lorenzoni. “É um número histórico de quase 3 milhões de empregos gerados, o que demonstra um acerto de políticas desde 2019”, disse, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News.

Entre os programas que permitiram a recuperação e manutenção dos empregos e da renda em 2021, Onyx cita o Pronampe e o auxílio emergencial, além das ações para simplificação fiscal. “Para um cenário tão complexo que foi o ano de 2020, com aquele fica em casa que a economia a gente vê depois, onde milhares e milhares de empresas fecharam, houve super esforço de todo o time do presidente Jair Bolsonaro“, afirmou, reforçando sua visão de que os resultados econômicos para o próximo ano “serão melhores que os prognósticos”.

Leia também Bolsonaro diz que vai sancionar prorrogação da desoneração da folha Brasil cria mais de 324 mil empregos com carteira assinada em novembro, mostra Caged Deputado diz que entrega de cargos na Receita Federal é 'pressão política': 'Prejuízos aos brasileiros'

“Nós conseguimos, de 2019 para cá, caminhar muito na simplificação, na facilitação na desburocratização, o que permitiu que o resultado aparecesse com uma forte geração [de empregos]. Tem uma outra realidade onde quase 40 milhões de brasileiros estão na economia informal. O Brasil vem reduzindo a informalidade, mas tem muito para ser feito”, completou o ministro, que ressaltou a posição do governo na pandemia de equilibrar os cuidados com a saúde e a economia. “Contrariando o que era senso comum, e que estava equivocado, buscamos um caminho de equilíbrio e aí foram tomadas muitas medidas, como o Pronampe, que destinou bilhões e bilhões de reais para as microempresas pudessem se manter em funcionamento.”