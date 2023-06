‘Retirada do Fundeb garante que educação será prioridade’, diz Alessandro Vieira sobre arcabouço fiscal

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, senador afirmou que manutenção do Fundo dentro do limite fiscal levaria à falta de dinheiro para outros setores da educação

O relatório do senador Omar Aziz (PSD-AM) para o novo arcabouço fiscal retira o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e o Fundo Constitucional do Distrito Federal do limite fiscal. O texto será analisado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal nesta terça-feira, 20. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 21, o senador Alessandro Vieira (PSDB-CE) falou sobre a decisão de retirar o Fundo do arcabouço, dizendo que a manutenção do Fundeb levaria à falta de dinheiro para outras áreas da educação e que sua retirada é a garantia de que o tema será uma prioridade para o país. “Não existe um risco para a trajetória da dívida, que é o objetivo final do arcabouço. É preciso que as pessoas compreendam que, ao colocar o Fundeb, que tem indexação constitucional, ou seja, segue crescendo, mesmo incluído no arcabouço. Crescendo dentro do arcabouço, pressionaria as outras despesas. Começaria a faltar dinheiro para merenda e infraestrutura. A retirada do Fundeb garante que a educação possa ser uma prioridade de verdade no Brasil. Todos nós sabemos que, se o que a gente quer é geração de emprego e renda, o caminho tem que ser pela educação”, afirmou Vieira.

Questionado sobre a expectativa em relação à votação do arcabouço na Câmara dos Deputados e se há clima para a manutenção das alterações feitas pelo Senado, Vieira destacou a autonomia da Câmara, mas salientou que existe consenso sobre a importância da aprovação. “A minha expectativa é de votação hoje. Existe um grande consenso na Casa de que é importante ter essa aprovação. Claro que a Câmara dos Deputados tem sua autonomia, mas a gente vê com muito apelo, especialmente a questão do Fundeb, porque ela é técnica”, destacou o parlamentar.