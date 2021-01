Reunião pode definir apoio do PT a Baleia Rossi nesta segunda-feira

Entre os 11 partidos que aderiram ao grupo de Maia, o Partido dos Trabalhadores é a única legenda que ainda não confirmou que vai apoiar a candidatura do emedebista

Alex Ferreira / Câmara dos Deputados Apesar da aproximação de Baleia Rossi com a esquerda, o Planalto avalia que uma eventual vitória dele não seria tão prejudicial



A bancada do PT na Câmara se reúne nesta segunda-feira, 4, buscando dar mais um passo nas conversas com o deputado Baleia Rossi, do MDB, candidato à presidência da Casa pelo bloco formado por Rodrigo Maia. Formalmente, o PT aderiu ao grupo — que conta com onze partidos. Mas, entre eles, é a única legenda que ainda não confirmou que vai apoiar efetivamente a candidatura do emedebista. Parte dos petistas defende que o partido apresente uma candidatura própria para marcar posição e, em um eventual segundo turno, apoie Baleia Rossi contra Arthur Lira — que é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Porém, muitos argumentam que essa estratégia fortaleceria a candidatura de Lira e que o ideal se juntar a Baleia desde o primeiro turno. É o que acredita o líder do PT na Câmara, deputado Enio Verri. “Particularmente defendo que devemos apoiar imediatamente Baleia Rossi porque termos, de fato, uma oposição a fazer a Bolsonaro. Vencer Bolsonaro não permitindo que seu candidato vença na Câmara é fundamental.” A dificuldade de muitos petistas para apoiar Baleia Rossi está no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aliado do ex-presidente Michel Temer, o deputado foi atuante na destituição da petista.

Além disso, o partido defende que, por ter a maior bancada da Câmara, com 54 deputados, tem direito a um cargo como a vice-presidência da Casa ou a primeira-secretaria. Uma postura mais firme com relação aos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro também está nas conversas. O deputado Enio Verri destaca que Baleia Rossi já firmou alguns compromissos com a esquerda. “Nós já temos toda a oposição dentro desse bloco, então tem uma carga de compromisso bastante progressista no que diz respeito a defesa do país e da classe trabalhadora.”

Apesar da aproximação de Baleia Rossi com a esquerda, o Planalto avalia que uma eventual vitória dele não seria tão prejudicial. Até aqui, o deputado votou ao lado do governo em mais de 90% das matérias. Além disso, é próximo de Michel Temer — que nos últimos meses tem estreitado relações com o presidente Jair Bolsonaro. Porém, a aposta continua sendo em Arthur Lira como um nome mais fiel às pautas governistas”

*Com informações do repórter Levy Guimarães