Revista Go Where Gastronomia lança edição em homenagem aos 25 anos do restaurante Vicolo Nostro

Reprodução/Jovem Pan News Chefe Cristiano Panizza está na capa da Go Where Gastronomia que homenageia o Vicolo Nostro



A nova edição da revista Go Where Gastronomia comemora os 25 anos de um dos restaurantes italianos mais especiais de São Paulo, o Vicolo Nostro. E comemoração não ficou somente na revista, pois as páginas ganharam vida em um evento especial de lançamento da revista nesta quarta-feira, 31, realizado no próprio restaurante especializado na mais genuína culinária italiana. O presidente do grupo Go Where, Norberto Busto, falou sobre a homenagem em entrevista à Jovem Pan News: “Hoje nós estamos aqui no Vicolo Nostro, lançando uma edição especial desse ícone da gastronomia italiana, que está completando 25 anos. É uma edição especial, com mais de 15 páginas de reportagem, para falar exatamente dessa casa icônica na cidade de São Paulo. Esse é o motivo dessa festa grandiosa aqui nesse espaço mágico, onde parece que você está na Toscana. É de muito bom gosto, tudo muito requintado, e quem não conhece, vale a pena conferir o Vicolo Nostro aqui no bairro do Brooklyn”.

Com música ambiente e um lugar agradável, a equipe do Vicolo Nostro comemorou o aniversário do estabelecimento e celebrou a história das muitas famílias e clientes que já passaram por lá. O chefe Cristiano Panizza, que ganhou de presente sua foto na capa da revista, explicou o conceito do restaurante: “Pratos do norte da Itália, como ossobuco, massas recheadas, caças, pato. São pratos um pouco mais fortes, por causa do inverno do norte, que é um pouco mais frio que o sul, né? Mas temos pratos de todas as regiões da Itália hoje. A casa começou com essa proposta, a gente ainda se mantém firme nessa proposta, mas temos opções mais leves e opções mais do sul da Itália agora também”. A edição da Go Where Gastronomia Especial 25 anos do restaurante Vicolo Nostro já está disponível nas melhores bancas de São Paulo.

*Com informações do repórter Misael Mainetti