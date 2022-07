Revista Go Where lança edição especial sobre arte e design

Reportagens trazem nomes de profissionais e marcas que estão despontando no meio e os principais destaques das feiras que movimentam o segmento

Reprodução/ Jovem Pan News Capa da edição especial da revista Go Where



A revista Go Where Lifestyle lançou nesta quarta-feira, 27, uma edição especial voltada para arte, decoração e design para celebrar os 27 anos de história da publicação. As reportagens trazem nomes de profissionais e marcas que estão despontando no meio e os principais destaques das feiras que movimentam o segmento. Em entrevista à Jovem Pan News, o fundador da revista, Norberto Busto, falou sobre o lançamento: “Nós descobrimos que estávamos no momento certo de falar da Feira de Milão, falar da Casacor e falar dos vários novos profissionais que estão chegando na cidade no mercado de decoração”.

“Artistas plásticos, decoradores e arquitetos, é uma safra muito competente e nova que está chegando no mercado e a gente está destacando nessa edição”, declarou. Segundo Busto, a ideia da edição especial veio quando ele conheceu o Espaço Mula Preta, em São Paulo, uma galeria com cara de estúdio que traz móveis assinados pelos sócios André Gurgel e Felipe Bezerra. A apresentação da revista ocorreu em um evento na galeria.

À reportagem, Gurgel falou sobre como é ser a inspiração para a revista: “A Mula Preta é uma homenagem ao nordeste de forma irreverente. É uma música de Luiz Gonzaga que chama ‘Moda Mula Preta’ e traz um pouco desse bom humor nordestino com sofisticação. É um prazer e uma felicidade muito grande para a gente poder receber esse feedback e esse tipo de convite”. No espaço foram expostos móveis de outras autorias que estão na revista, como a cadeira de escritório com design italiano da empresa brasileira Flexform. Segundo o presidente da marca, Pascoal Iannoni, a peça já foi exposta em Milão.

O gerente de parcerias da incorporadora Seed, que faz casas de alto padrão, Felipe Júnior Dantas, observa que o mercado está em crescimento e que ter referências de arte e arquitetura para que os clientes possam compor e decorar os espaços é muito importante: “Vem crescendo muito principalmente esse mercado e nicho de casa e condomínio horizontal. Na Zona Sul de São Paulo, pós-pandemia, nós tivemos um boom de demanda”. No evento os convidados também puderam apreciar apresentações artísticas relacionadas à Copa do Mundo do Catar.

*Com informações da repórter Carolina Abelin